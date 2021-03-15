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Александр Усик: "Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это – информационная война"

15 марта, 23:21

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер изначально не хотел говорить с опальной телеведущей

Известный украинский супертяжеловес Александр Усик заявил, что не принимал участия в съемках фильма Оксаны Марченко "Паломница". Хотя ранее появилось видео, где боксер фигурирует в первой серии проекта Марченко на территории Киево-Печерской лавры. В том эпизоде Усик рассказывает ведущей о своем пути к Богу и о его помощи в боксе.

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"Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Просто дурня какая-то вышла. Это видео было записано год или больше тому назад. Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить. Но монахи сказали, что лучше меня этого никто не сделает. В итоге я согласился. Это есть информационная война. Когда кому-то плохо, они обманывают. Я уже задолбался молчать и мириться с тем, когда люди так делают", – цитирует Усика PravdaTUT Lviv

Александр Усик и Оксана Марченко/Кадр из фильма "Паломница"

Александр Усик и Оксана Марченко/Кадр из фильма "Паломница"

Ранее Украина ввела санкции против Медведчука и его жены. Отмечается, что у телеведущей Оксаны Марченко нашли нефтезавод в России.

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Ранее Усик рассказал, как сдерживается в конфликтных ситуациях.

Усик и его пояс WBC Видео: Instagram

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