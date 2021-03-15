Олександр Усик: "Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це – інформаційна війна"

Відомий український боксер надважкої ваги Олександр Усик заявив, що не брав участі у зйомках фільму Оксани Марченко "Прочанка". Хоча раніше з'явилося відео, де боксер фігурує в першій серії проекту Марченко на території Києво-Печерської лаври. У тому епізоді Усик розповідає ведучій про свій шлях до Бога і про його допомогу в боксі.

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"Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Просто дурня якась вийшла. Це відео було записано рік або більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною. Вона знімала фільм про Лавру. Я сказав, що не хочу з нею говорити. Але ченці сказали, що краще за мене цього ніхто не зробить. У підсумку я погодився. Це є інформаційна війна. Коли комусь погано, вони обманюють. Я вже задолбався мовчати і миритися з тим, коли люди так роблять", – цитує Усика PravdaTUT Lviv

Олександр Усик і Оксана Марченко/Кадр з фільму "Прочанка"

Раніше Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини. Зазначається, що у телеведучої Оксани Марченко знайшли нафтозавод в Росії.

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Раніше Усик розповів, як стримується в конфліктних ситуаціях.

Усик і його пояс WBC Відео: Instagram

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