Украинские биатлонистки едва не запрыгнули на пьедестал Кубка мира в эстафете

Сегодня на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене запланированы две гонки. Традиционно наши надежды были связаны с женской эстафетной четверкой, однако на этот раз не сложилось. Узнавайте где и когда смотреть биатлон на этапе Кубка мира в субботу.

Реклама

На первом отрезке Украину представляла Дарья Блашко. Уроженка Беларуси заставила поволноваться на стрельбе стоя, но тремя дополнительными патронами закрыла все мишени и передала эстафету 9-й с отставанием от немки в 34 секунды. Затем Юлия Джима идеальной стрельбой и хорошим ходом после четвертого огневого рубежа подняла "сине-желтых" на третью позицию! Свой этап она завершила пятой с проигрышем лидеру всего в 11 секунд.

Но на этом везение закончилось. На третьем отрезке длиной в 6 км Валентина Семеренко несколько опустила нашу сборную. Сумчанка использовала три дополнительных выстрела на "стойке" и приехала на смену седьмой с уже солидным отставанием (+1 мин. 9 сек.). Попыталась улучшить ситуацию капитан Елена Пидгрушная, но и ей не удалось избежать промахов на последней стрельбе. В итоге – то же седьмое место. Всего девчата использовали 10 дополнительных патронов, но обошлись без штрафных кругов.

Накануне Пидручный обвинил главного тренера сборной в своей неудаче в спринте, а затем извинился. Наш капитан показал 74-й результат с одним промахом и медленным ходом.

В тренде Украина направила иск в Лозанну. Будем судиться за результат футбольного матча

Победу уверенно добыли норвежки, опередив француженок на 25 секунд. В борьбе за "бронзу" команда Швеции на последних метрах обскакала Германию.

Реклама

Вспомним, как на чемпионате мира-2020 украинок награждали бронзовыми медалями:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама