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Где и когда смотреть биатлон на этапе Кубка мира в субботу

12 декабря, 10:06

Елена Павлова Елена Павлова

Сегодня у Украины есть надежда на медаль в женской эстафете

Сегодня, 12 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене продолжится мужской гонкой преследования и женской эстафетой. Девушки выйдут на старт первыми в 12:45 по киевскому времени, мужчины – в 15:45. Накануне украинки провалили спринт, а сенсационная победа досталась белоруске.

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Обе гонки на украинском телевидении в прямом эфире покажет UA:Перший. Также будут трансляции на каналах "Евроспорт", "Евроспорт 2", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон. Трансляции начнутся за пять минут до выстрела стартового пистолета.

Юлия Джима и Елена Пидгрушная

Юлия Джима и Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

По сравнению с эстафетой в Контиолахти, где Украина финишировала пятой с двумя кругами штрафа, в нашей команде произошло одно изменение – Юлия Джима, которая в спринте показала лучший ход в нашей сборной, заменила Виту Семеренко.

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Эстафета. Женщины (12:45)
5-1. Дарья Блашко
5-2. Юлия Джима
5-3. Валя Семеренко
5-4. Елена Пидгрушная

Артем Прима

Артем Прима / Фото: Reuters

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У мужчин от Украины в пасьют отобрались только двое. Артем Прима будет стартовать 30-м, а Антон Дудченко – 52-м. Накануне Пидручный обвинил главного тренера сборной в своей неудаче в спринте, а затем извинился. Наш лидер занял только 74 место с одним промахом и ужасным ходом.

Преследование. Мужчины (15:45)
30. Артем Прима +1:34
52. Антон Дудченко +2:17

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Ранее мы давали полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021.

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