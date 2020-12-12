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Российский комментатор биатлона попытался съесть варежку в прямом эфире (видео)

12 декабря, 15:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дмитрий Губерниев устроил шоу после очередной неудачи женской сборной России

В субботу на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась эстафетная гонка 4х6 км у женщин. Победу отпраздновали норвежки, а украинская четверка оказалась на седьмом месте, хотя по ходу гонки Юлия Джима некоторое время шла на третьей позиции.

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После финиша одиозный российский комментатор Дмитрий Губерниев устроил шоу в прямом эфире телевидения. Накануне он обещал съесть варежку, если его соотечественницы не попадут в число призеров. В итоге – они финишировали восьмыми, солидно отстав от украинок. Съесть перчатку у Губерниева не вышло, да он к этому и не стремился. Зато он показал, как умеет жевать не совсем то, что нужно. Не зря говорят, иногда лучше промолчать.

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Сегодня в Тироле проходит еще одна гонка. В 15:45 – начало мужского преследования, в котором выступят и двое украинцев. В спринте Артем Прима финишировал с 30-м результатом, а Антон Дудченко – с 52-м. Напомним, где и когда смотреть биатлон на этапе Кубка мира в субботу.

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