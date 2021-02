Большой штраф помешал украинцу взять медаль чемпионата мира

На чемпионате мира по биатлону сегодня медали разыграли мужчины в индивидуальной гонке. Украинцы снова наблюдали за подиумом со стороны.

Читайте также: Звезду биатлона Мартена Фуркада застукали с голым мужиком.

Попасть в цветочную церемонию имел все шансы Артем Прима. До последнего стрельбища наш биатлонист шел с нулями, а потом схлопотал минуту штрафа. В итоге место в десятке сильнейших биатлонистов мира.

Чисто гипотетически с "бронзой" мог быть Дмитрий Пидручный, который занял 67-е место. У лидера нашей команды шесть минут штрафа. Если их отнять от общего времени, аккурат бы хватило на награду.

Чемпионом стал норвежец Стурла Лагрейд, которому 20 февраля выполнится 24 года. Чистая стрельба позволила спортсмену выиграть уже свое второе "золото" в Поклюке. Ранее он вместе с командой праздновал победу в смешанной эстафете.

Результаты индивидуальной гонки:

1. Стурла Легрейд (Норвегия) – 49.27,6 (0+0+0+0)

2. Арнд Пайффер (Германия) – +16,9 (0+0+0+0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) – +40,9 (0+1+0+0)

...

9. Артем Прима (Украина) – +2.31,2 (0+0+0+1)

44. Артем Тищенко (Украина) – +5.13,7 (0+0+0+1)

46. Антон Дудченко (Украина) – +5.18,6 (0+2+0+1)

67. Дмитрий Пидручный (Украина) – +6.40,2 (1+2+2+1)

Sturla Holm Laegreid is your new Men's 20km Individual World Champion – what a season he is having!



Sturla Holm Laegreid @NSSF_Biathlon

Arnd Peiffer @skiverband

Johannes Dale @NSSF_Biathlonhttps://t.co/bk5aBBso9Q#Pokljuka2021pic.twitter.com/5wKFcgF9lq