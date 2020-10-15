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Знаменитую баскетболистку удерживают силой в Беларуси

15 октября, 08:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спортсменка отбыла 15 суток ареста, но задержана еще на 72 часа

Знаменитая белорусская баскетболистка Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения за якобы участие в оппозиционных митингах в Минске, хотя она и опровергала свою вину. Спортсменку арестовали 30 сентября и в тот же день присудили ей 15 суток.

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Как сообщает sport.tut.by, в четверг утром она должна была выйти на свободу, но пришедшим ее встречать родственникам и друзьям сообщили, что Елена задержана еще на 72 часа "по другому эпизоду", какому – не сообщается.

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Елена Левченко – одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она участвовала в двух Олимпиадах, доходила до финала женской НБА, ее признавали лучшей центровой чемпионата мира.

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Беларусь баскетбол баскетболистка Елена Левченко

Источник: Сегодня|Спорт

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