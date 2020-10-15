Знаменитую баскетболистку удерживают силой в Беларуси

Спортсменка отбыла 15 суток ареста, но задержана еще на 72 часа

Знаменитая белорусская баскетболистка Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток заключения за якобы участие в оппозиционных митингах в Минске, хотя она и опровергала свою вину. Спортсменку арестовали 30 сентября и в тот же день присудили ей 15 суток.

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Как сообщает sport.tut.by, в четверг утром она должна была выйти на свободу, но пришедшим ее встречать родственникам и друзьям сообщили, что Елена задержана еще на 72 часа "по другому эпизоду", какому – не сообщается.

Елена Левченко – одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она участвовала в двух Олимпиадах, доходила до финала женской НБА, ее признавали лучшей центровой чемпионата мира.

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