Звезду баскетбола осудили на 15 суток за участие в митинге в Минске

Известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко осудили на 15 суток за участие в оппозиционных митингах в Минске. Спортсменку задержали в аэропорту столицы Беларуси сегодня утром, а к обеду вынесли приговор.

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Левченко была признана виновной по статьям "Нарушение порядка проведения массовых мероприятий" и "Неподчинение сотрудникам полиции", сообщает onliner.by.

По информации источника, суд во время рассмотрения дела включил в число доказательств статью из местного спортивного издания, где говорилось, что Левченко побывала 23 августа на Марше новой Беларуси, а также в статье было фото "женщины, визуально похожей на Елену Левченко". Сама спортсменка вину не признает.

Елена Левченко – одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она участвовала в двух Олимпиадах, доходила до финала женской НБА, а также признавалась лучшей центровой чемпионата мира.

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