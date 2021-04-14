В чемпионате Украины массово дисквалифицируют судей. Что они натворили

В мужской баскетбольной Суперлиге за ошибки в матчах отстранили от работы семерых арбитров, в том числе и международной категории

В последнее время Федерация баскетбола Украины серьезно наказала сразу нескольких судей. Причиной отстранения от работы стали многочисленные ошибки в матчах высшего дивизиона и слабый контроль игры. Среди пострадавших оказались и именитые рефери.

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О дисквалификации арбитров сообщает сайт ФБУ.

Сегодня пришло отстранение на игры сразу для троих служителей Фемиды: Дмитрия Поворознюка, Александра Биды и Ростислава Парнака. За неудачные действия в поединках Будивельник – Тернополь и Николаев – Одесса они не будут принимать участие в назначениях в период с 21 по 30 апреля. А вот ранее Владимира Педьева и Юрия Щербака дисквалифицировали на месяц за грубые недочеты в матче Запорожье – Киев-Баскет и оштрафовали на 3000 грн. Также под санкции на две недели попали арбитры 1/4 финала Кубка страны Химик – Черкасские Мавпы Сергей Тысленко и Александр Раевский.

Заметим, что Поворознюк, Педьев и Тысленко – судьи международной категории ФИБА. Техническую комиссию ФБУ, которая рассматривает судейство, возглавляет один из лучших арбитров мира Борис Рыжик.

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