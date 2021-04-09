Тренер-обидчик сборной России пришел в чемпионат Украины

Сегодня в украинском баскетболе произошла громкая смена тренеров. Прометей из Каменского отправил в отставку Виталия Черния, а вместо него назначил именитого израильтянина Ронена Гинзбурга (на фото ниже). 57-летний специалист также является многолетним наставником сборной Чехии.

Реклама

Тем временем, в чемпионате Украины тренера обидели – он выдал самую короткую пресс-конференцию.

Новость на своей странице в Facebook сообщил президент Прометея Владимир Дубинский.

Причиной для увольнения Черния стали неудачи команды на международной арене и вылет в 1/4 Кубка Украины. Руководство клуба решило не ждать окончания сезона. Заметим, что за Прометей выступает несколько "крепких" легионеров и баскетболисты сборной Украины. Сейчас коллектив из Днепропетровской области занимает четвертое место в отечественной Суперлиге.

Реклама

Гинзбург в 2011-2017 гг. успешно тренировал чешский Нимбург, а с 2013 года возглавляет сборную этой страны. Чехи впервые за почти 40 лет пробились в финальную часть чемпионата мира и в 2019 году заняли шестое место. При этом они обыграли сборную России и выступили даже лучше команды США. Полгода тому назад Гинзбург получил гражданство Чехии.

Читайте также: Самая красивая баскетболистка прекрасна в роли мамы.

Смотрите, как президент Украины забросил мяч в кольцо:

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама