Українська
$ 27,98
33,23
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Тренер-обидчик сборной России пришел в чемпионат Украины

9 апреля, 19:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Израильтянин Ронен Гинзбург будет тренировать баскетболистов Прометея

Сегодня в украинском баскетболе произошла громкая смена тренеров. Прометей из Каменского отправил в отставку Виталия Черния, а вместо него назначил именитого израильтянина Ронена Гинзбурга (на фото ниже). 57-летний специалист также является многолетним наставником сборной Чехии.

Реклама

Тем временем, в чемпионате Украины тренера обидели – он выдал самую короткую пресс-конференцию.

Новость на своей странице в Facebook сообщил президент Прометея Владимир Дубинский.

Причиной для увольнения Черния стали неудачи команды на международной арене и вылет в 1/4 Кубка Украины. Руководство клуба решило не ждать окончания сезона. Заметим, что за Прометей выступает несколько "крепких" легионеров и баскетболисты сборной Украины. Сейчас коллектив из Днепропетровской области занимает четвертое место в отечественной Суперлиге.

В тренде
Москва слушает гимн Украины! Харьковчанка выиграла чемпионат Европы, обойдя двух россиянок
Реклама

Гинзбург в 2011-2017 гг. успешно тренировал чешский Нимбург, а с 2013 года возглавляет сборную этой страны. Чехи впервые за почти 40 лет пробились в финальную часть чемпионата мира и в 2019 году заняли шестое место. При этом они обыграли сборную России и выступили даже лучше команды США. Полгода тому назад Гинзбург получил гражданство Чехии.

Читайте также: Самая красивая баскетболистка прекрасна в роли мамы.

Смотрите, как президент Украины забросил мяч в кольцо:

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер баскетбол чемпионат Украины по баскетболу Прометей
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лучше смотреть сзади: сексуальная баскетболистка не все прикрыла перед зеркалом
Лучше смотреть сзади: сексуальная баскетболистка не все прикрыла перед зеркаломБаскетбол
Финал Кубка Украины пройдет со зрителями, несмотря на карантин
Финал Кубка Украины пройдет со зрителями, несмотря на карантинБаскетбол
Ножки сводят с ума! Смотрите, какую богиню игрок сборной Украины привез с собой из Греции
Ножки сводят с ума! Смотрите, какую богиню игрок сборной Украины привез с собой из ГрецииБаскетбол
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спорте
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Кровавые пятна на кабине пилотов: самолет клуба НБА совершил аварийную посадку
Кровавые пятна на кабине пилотов: самолет клуба НБА совершил аварийную посадкуБаскетбол
Коронавирус косит игроков киевского клуба, в том числе лидера сборной Украины
Коронавирус косит игроков киевского клуба, в том числе лидера сборной УкраиныБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять