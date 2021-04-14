У чемпіонаті України масово дискваліфікують суддів. Що вони накоїли

Останнім часом Федерація баскетболу України серйозно покарала відразу декількох суддів. Причиною відсторонення від роботи стали численні помилки в матчах вищого дивізіону і слабкий контроль гри. Серед постраждалих опинилися і знамениті рефері.
Днями тренера образили – він видав найкоротшу пресконференцію.
Про дискваліфікацію арбітрів повідомляє сайт ФБУ.
Сьогодні прийшло відсторонення на ігри відразу для трьох служителів Феміди: Дмитра Поворознюка, Олександра Біди та Ростислава Парнак. За невдалі дії в поєдинках Будівельник – Тернопіль і Миколаїв – Одеса вони не братимуть участі в призначеннях в період з 21 по 30 квітня. А ось раніше Володимира Педьєва і Юрія Щербака дискваліфікували на місяць за грубі недоліки в матчі Запоріжжя – Київ-Баскет і оштрафували на 3000 грн. Також під санкції на два тижні потрапили арбітри 1/4 фіналу Кубка країни Хімік – Черкаські Мавпи Сергій Тисленко та Олександр Раєвський.
Зауважимо, що Поворознюк, Педьєв і Тисленко – судді міжнародної категорії ФІБА. Технічну комісію ФБУ, яка розглядає суддівство, очолює один з найкращих арбітрів світу Борис Рижик.
Нещодавно тренер-кривдник збірної Росії прийшов в чемпіонат України.
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Тим часом, помер знаменитий баскетбольний тренер , Після кожного попадання говорив одну і ту ж фразу.
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