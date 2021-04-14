У чемпіонаті України масово дискваліфікують суддів. Що вони накоїли

У чоловічій баскетбольній Суперлізі за помилки в матчах відсторонили від роботи сімох арбітрів, в тому числі і міжнародної категорії

Останнім часом Федерація баскетболу України серйозно покарала відразу декількох суддів. Причиною відсторонення від роботи стали численні помилки в матчах вищого дивізіону і слабкий контроль гри. Серед постраждалих опинилися і знамениті рефері.

Реклама

Днями тренера образили – він видав найкоротшу пресконференцію.

Про дискваліфікацію арбітрів повідомляє сайт ФБУ.

Сьогодні прийшло відсторонення на ігри відразу для трьох служителів Феміди: Дмитра Поворознюка, Олександра Біди та Ростислава Парнак. За невдалі дії в поєдинках Будівельник – Тернопіль і Миколаїв – Одеса вони не братимуть участі в призначеннях в період з 21 по 30 квітня. А ось раніше Володимира Педьєва і Юрія Щербака дискваліфікували на місяць за грубі недоліки в матчі Запоріжжя – Київ-Баскет і оштрафували на 3000 грн. Також під санкції на два тижні потрапили арбітри 1/4 фіналу Кубка країни Хімік – Черкаські Мавпи Сергій Тисленко та Олександр Раєвський.

Зауважимо, що Поворознюк, Педьєв і Тисленко – судді міжнародної категорії ФІБА. Технічну комісію ФБУ, яка розглядає суддівство, очолює один з найкращих арбітрів світу Борис Рижик.

В тренді Український штангіст "порвав" усіх у Москві

Реклама

Нещодавно тренер-кривдник збірної Росії прийшов в чемпіонат України.

Дивіться, як головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс закинув м'яч із центра майданчика:

Тренер збірної України Айнарс Багатскіс забив з центру майданчика Відео: ФБУ

Тим часом, помер знаменитий баскетбольний тренер , Після кожного попадання говорив одну і ту ж фразу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама