Украинские разборки в Кубке Европы: "Киев-Баскет" отдал первый матч "несущим огонь"

Столичная команда играла без своего американского лидера

Сегодня стартовал групповой турнир Кубка Европы ФИБА. Уже в первом туре в группе В состоялось украинское дерби "Киев-Баскет" – "Прометей". Столичная команда выступала без американского защитник Брендона Янга, который уехал в США по семейным обстоятельствам, и проиграла со счетом 66:72.

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"Прометей" выиграл первые три четверти и обеспечили себе небольшое преимущество перед последней 10-минуткой. В последней четверти киевляне попытались переломить ход встречи, но близко подобраться к сопернику не смогли. В составе "несущих огонь" гостей 13 баллов набрал Стефенс. У "Киев-Баскета" 17 очков на счету Месси, 13 – у Близнюка.

"Киев-Баскет" – "Прометей" / Фото: FIBA Europe

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В четверг, 28 января, украинские команды проведут второй матч в рамках Кубка Европы ФИБА. "Киев-Баскет" сыграет против австрийского "Капфенберга", а "Прометей" – с болгарским "Рилски".

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В 1/8 финала Кубка Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы и еще четыре, занявшие третьи места.

Ранее мы писали, что дело украинского игрока, обвиненного в договорных матчах, зарыто.

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