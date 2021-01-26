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Українські розбірки в Кубку Європи: "Київ-Баскет" віддав перший матч "тим, хто несе вогонь"

26 січня, 19:22

Олена Павлова Олена Павлова

Столична команда грала без свого американського лідера

Сьогодні стартував груповий турнір Кубка Європи ФІБА. Уже в першому турі в групі В відбулося українське дербі "Київ-Баскет" – "Прометей". Столична команда виступала без американського захисник Брендона Янга, який поїхав до США за сімейними обставинами, і програла з рахунком 66:72.

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"Прометей" виграв перші три чверті і забезпечили собі невелику перевагу перед останньою 10-хвилинкою. В останній чверті кияни спробували переламати хід зустрічі, але близько підібратися до суперника не змогли. У складі "несучих вогонь" гостей 13 балів набрав Стефенс. У "Київ-Баскета" 17 очок на рахунку Мессі, 13 – у Близнюка.

"Київ-Баскет" – "Прометей"

"Київ-Баскет" – "Прометей" / Фото: FIBA Europe

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У четвер, 28 січня, українські команди проведуть другий матч в рамках Кубка Європи ФІБА. "Київ-Баскет" зіграє проти австрійського "Капфенберга", а "Прометей" – з болгарським "Рилськи".

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До 1/8 фіналу Кубка Європи вийдуть по дві кращі команди з кожної групи і ще чотири, які посіли треті місця.

Раніше ми писали, що справу українського гравця, звинуваченого в договірних матчах, зарито.

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