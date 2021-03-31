Украинец, наконец-то, будет в Зале славы мирового баскетбола и видит там Медведенко

Александр Волков считает, что в нашей стране много игроков, которые достойны такой чести

Легендарный украинский баскетболист и экс-президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков будет введен в Зал славы ФИБА. Церемония состоится 18 июня. Олимпийский чемпион-1988, успевший поиграть в НБА, поделился своими эмоциями после такой новости.

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"Номинация в Зал славы стала для меня действительно приятным сюрпризом. Я очень благодарен ФИБА, что они сделали такой выбор, и представитель Украины, наконец-то, будет в Зале славы мирового баскетбола. Конечно, это очень приятная оценка моей деятельности и как игрока, и как функционера", – признался Волков

Теперь у Волкова есть большое желание, чтобы в будущем еще много украинских баскетболистов попали в этот Зал славы: "У нас есть достойные представители этого прекрасного вида спорта и, думаю, что в ближайшее время они там появятся. У нас есть Медведенко – двукратный чемпион НБА. И в женском баскетболе есть достойные кандидаты".

Alexander Volkov / Фото: ФБУ

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Также Волков отметил, что и сейчас в Украине есть парни, которые играют на высоком уровне: "Мужская сборная Украины попала на чемпионат Европы-2022 с первого места. И такие игроки, как Лэнь, Михайлюк, Пустовой и баскетболисты из чемпионата Украины, считаю, должны творить историю, и в финальной части Евробаскета сделать все, чтобы Украина заняла там достойное место".

Александр Волков отреагировал на включение в Зал славы ФИБА

Ранее мы писали, что Владимир Кличко включен в Зал славы бокса.

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