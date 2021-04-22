Самый звездный баскетболист планеты угрожает полицейскому

Леброн Джеймс, возмущен убийством темнокожей девушки и призвал в соцсетях осудить полицейского, но позже удалил сообщение, чтобы не разжигать агрессию

В США продолжают обсуждать очередной инцидент с убийством темнокожего. Как мы писали, полицейский застрелил 16-летнюю девочку, которая и вызвала наряд. Очень агрессивно на это отреагировал самый знаменитый баскетболист мира – Леброн Джеймс.

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Форвард Лос-Анджелес Лейкерс написал неоднозначный пост в соцсетях, но вскоре его удалил, сообщает ESPN.

36-летний спортсмен опубликовал фотографию виновного в смерти Макайи Брайант полицейского Николаса Рирдона и подписал: "Ты – следующий". И снабдил пост хештегом "отчетность".

Решение удалить сообщение Джеймс объяснил тем, что гнев не приводит ни к чему хорошему, хотя его "достало видеть, как убивают темнокожих". Он надеется, что его слова не вызовут еще больше проявлений расизма. Он выразил соболезнование семье погибшей и отметил, что власти должны отчитываться о ходе дела, чтобы в итоге восторжествовала справедливость.

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В марте Леброн Джеймс купил себе немножко Ливерпуля и Ред Сокс.

Вспомним, как фанаты Лейкерс праздновали победу в НБА прошлой осенью:

Фанаты "Лейкерс" празднуют чемпионство в Лос-Анджелесе Видео: Reuters

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