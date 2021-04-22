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Найзнаменитіший баскетболіст планети загрожує поліцейському

22 квітня, 11:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Леброн Джеймс, обурений убивством темношкірої дівчини, закликав у соцмережах засудити поліцейського, але пізніше видалив повідомлення, щоб не розпалювати агресію

У США продовжують обговорювати черговий інцидент з вбивством темношкірого. Як ми писали, поліцейський застрелив 16-річну дівчинку, котра і викликала наряд. Дуже агресивно на це відреагував найзнаменитіший баскетболіст світу – Леброн Джеймс.

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Форвард Лос-Анджелес Лейкерс написав неоднозначний пост у соцмережах, але незабаром його видалив, повідомляє ESPN.

36-річний спортсмен опублікував фотографію винного в смерті Макайя Брайант поліцейського Ніколаса Рирдон і підписав: "Ти – наступний". І забезпечив пост хештегом "підзвітність".

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Рішення видалити повідомлення Джеймс пояснив тим, що гнів не призводить ні до чого хорошого, хоча його "дістало бачити, як вбивають темношкірих". Він сподівається, що його слова не викличуть ще більше проявів расизму. Він висловив співчуття родині загиблої й зазначив, що влада повинна звітувати про хід справи, щоб в результаті восторжествувала справедливість.

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У березні Леброн Джеймс купив собі трошки Ліверпуля і Ред Сокс.

Згадаймо, як фанати Лейкерс святкували перемогу в НБА минулої осені:

Фанати "Лейкерс" святкують чемпіонство у Лос-Анджелесі Відео: Reuters

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баскетбол загроза поліцейський НБА Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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