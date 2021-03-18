Лучший баскетболист планеты купил себе немножко "Ливерпуля" и "Ред Сокс"

Один из самых знаменитых спортсменов в мире, форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс задумывается о своем будущем после завершения карьеры баскетболиста. Уже сейчас 36-летний "Король Джеймс" вкладывает заработанные миллионы в бизнес-индустрию. Пока что – в спортивной сфере.

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Недавно дом за 20 миллионов долларов стал не нужен звезде НБА.

Стало известно, что на днях Леброн стал совладельцем компании Fenway Sports Group, которой принадлежат английский футбольный клуб "Ливерпуль" и также знаменитый бейсбольный клуб "Бостон Ред Сокс". Об этом сообщило авторитетное издание The Boston Globe.

В дело Джеймс вступил со своим другом и деловым партнером Мавериком Картером. Какая именно часть бизнеса принадлежит баскетболисту, пока не пишут. Интересно, что ранее, в 2011 году, он уже покупал акции "Ливерпуля" – около 2%.

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Напомним, Джеймс – спортсмен года у Sports Illustrated в рекордный третий раз.

Заметим, что звезда НБА и Картер – первые темнокожие партнеры Fenway Sports Group. Ранее баскетболист собирался приобрести какой-то клуб НБА, но сделает это уже после того, как окончит карьеру игрока.

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Смотрите, как Леброн принимал участие в танцевальном "челлендже":

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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