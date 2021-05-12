Ракетная атака прервала матч чемпионата Израиля: люди в зале кинулись искать убежище

Поединок между командами Маккаби Раанана и Маккаби Кирьят Моцкин был прерван в середине четвертой четверти, когда прозвучало предупреждающее сообщение

Ракетный удар по Израилю / Фото: Reuters

Матч второго дивизиона чемпионата Израиля между командами Маккаби Раанана и Маккаби Кирьят Моцкин был прерван в середине четвертой четверти из-за ракетной атаки.

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После того, как на арене прозвучало предупреждающее сообщение, все присутствующие на игре бросились в безопасное место. А многие баскетболисты и некоторый персонал спорткомплекса просто легли на площадку и накрыли головы руками.

Напомним, что Израиль и Палестина осуществили серию ракетных обстрелов территорий друг друга после столкновений между представителями двух стран в Иерусалиме.

Вечером 10 мая со стороны сектора Газа группировкой ХАМАС были выпущены по Израилю 45 ракет, из которых семь – по Иерусалиму. Большая часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол". В ответ Израиль обстрелял сектор Газа.

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