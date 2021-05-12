Русский
$ 27,67
33,67
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

Ракетна атака перервала матч чемпіонату Ізраїлю: люди в залі кинулися шукати захист

12 травня, 00:17

Олена Павлова Олена Павлова

Поєдинок між командами Маккабі Раанана і Маккабі Кирьят Моцкин був перерваний в середині четвертої чверті, коли прозвучало попередження

Ракетний удар по Ізраїлю

Ракетний удар по Ізраїлю / Фото: Reuters

Матч другого дивізіону чемпіонату Ізраїлю між командами Маккабі Раанана і Маккабі Кирьят Моцкин був перерваний в середині четвертої чверті через ракетну атаку.

Реклама

Читайте також: Встав на коліна і зв'язав руки. Одиночний протест футболіста після голу в Румунії

Після того, як на арені прозвучало попередження, усі присутні на грі кинулися в безпечне місце. А багато хто з баскетболістів і деякий персонал спорткомплексу просто лягли на майданчик і накрили голови руками.

Нагадаємо, що Ізраїль і Палестина здійснили серію ракетних обстрілів територій один одногопісля зіткнень між представниками двох країн в Єрусалимі.

Увечері 10 травня зі сторони сектору Газа угрупованням ХАМАС були випущені по Ізраїлю 45 ракет, з яких сім – по Єрусалиму. Велика частина з них була перехоплена системою ППО "Залізний купол". У відповідь Ізраїль обстріляв сектор Газа.

Реклама

Дивіться відео про обстріли в Ізраїлі

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"До нас підійшли в крамниці, давали по 10 тисяч": нові подробиці підкупу СРСР перед фіналом ЄвроБаскетбол
"Греки давали збірній СРСР гроші за злив фіналу Євро, але ми програли безкоштовно": правда 34 роки по томуБаскетбол
П'ятеро дітей вбив КамАЗ: міліція заарештувала тренерку команди, і буде громадська страта
П'ятеро дітей вбив КамАЗ: міліція заарештувала тренерку команди, і буде громадська стратаБаскетбол
Неймовірно! Горила підписала контракт з магазином спортивного одягу
Неймовірно! Горила підписала контракт з магазином спортивного одягуБаскетбол
Олімпійська чемпіонка з російського клубу зробила пропозицію дівчині
Олімпійська чемпіонка з російського клубу зробила пропозицію дівчиніБаскетбол
Грузинського гравця не пустили в Росію на матч Ліги чемпіонів
Грузинського гравця не пустили в Росію на матч Ліги чемпіонівБаскетбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти