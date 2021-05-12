Ракетна атака перервала матч чемпіонату Ізраїлю: люди в залі кинулися шукати захист

Поєдинок між командами Маккабі Раанана і Маккабі Кирьят Моцкин був перерваний в середині четвертої чверті, коли прозвучало попередження

Ракетний удар по Ізраїлю / Фото: Reuters

Матч другого дивізіону чемпіонату Ізраїлю між командами Маккабі Раанана і Маккабі Кирьят Моцкин був перерваний в середині четвертої чверті через ракетну атаку.

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Після того, як на арені прозвучало попередження, усі присутні на грі кинулися в безпечне місце. А багато хто з баскетболістів і деякий персонал спорткомплексу просто лягли на майданчик і накрили голови руками.

Нагадаємо, що Ізраїль і Палестина здійснили серію ракетних обстрілів територій один одногопісля зіткнень між представниками двох країн в Єрусалимі.

Увечері 10 травня зі сторони сектору Газа угрупованням ХАМАС були випущені по Ізраїлю 45 ракет, з яких сім – по Єрусалиму. Велика частина з них була перехоплена системою ППО "Залізний купол". У відповідь Ізраїль обстріляв сектор Газа.

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