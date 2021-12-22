Не заметили соперниц. Украинки вышли в 1/8 баскетбольного Еврокубка

Женский баскетбольный клуб Прометей обыграл в домашнем матче швейцарский Фрибург и пробился в следующий раунд Еврокубка

БК Прометей пробился в 1/8 женского Еврокубка / Фото: FIBA

Первая встреча соперниц закончилась победой украинок с перевесом в 14 очков. В домашнем поединке Прометею нужно было сохранить преимущество первого матча.

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Но результат встречи превысил все ожидания. Украинки одержали уверенную победу с преимуществом в 31 очко и вышли в 1/8 финала Еврокубка.

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EuroCup Women. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч – 96:82).

Прометей (Слобожанское, Украина) – Фрибург (Фрибург, Швейцария) – 85:54 (23:19, 20:10, 22:13, 30:12).

Прометей: Юркевичус (16 очков+8 подборов+1 перехват), Холмс (17+9+4), Дубровина (2+3+0), Аткинс (12+8+3), Балабан (10+3+1), Бабич (12+5+3), Рымаренко (9+3+1), Горобец (0+0+0), Игнатченко (4+1+0), Мироненко, Мусиенко (3+2+0).

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Фрибург: Кроселж (12+8+6), Фора (2+3+0), Зали (2+1+0), Жиру (9+6+1), Дихиго-Браво (10+6+2), Жако (0+3+2), Соллбергер, Стоянов (0+0+0), Фогг (4+6+1).

Напомним, что Прометей выиграл групповой раунд турнира, одержав пять побед в шести поединках. Впервые в истории украинский клуб вышел в плей-офф Еврокубка.

В 1/8 финала Еврокубка соперницами Прометея будут победительницы пары: Касторс Брейн (Бельгия) и Неве Давид Рамла (Израиль). Матчи состоятся 13 и 20 января 2022 года.

Смотрите видео победы Прометея над Фрибургом