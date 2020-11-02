Коронавирус скосил весь состав киевского клуба: еще пять новых больных за сутки

Все игроки киевского "Будивельника" заразились коронавирусом – сообщает basket.com.ua. На минувшей неделе из-за положительных тестов матчи украинской Суперлиги пропускали Гейб Дево, Андрей Кожемякин, Реджи Джонсон, Зак Томас, Сергей Горбенко, Сергей Загреба и Михаил Анисимов. А также знаменитый тренер клуба Вальдемарас Хомичюс. Но это оказались не все зараженные в команде.
По информации источника, остальные игроки киевлян – Брайс Джонсон, Роман Козлов, Александр Фурс, Платон Хижняк и Стив Бертт, также сдали положительные тесты. Пока не нашли COVID-19 только у молодых дебютантов "Будивельника" – Андрея Панасюка и Антона Литвинова, которые получали игровое время в матче против "Черкасских Мавп". Однако вполне возможно, что вирус в организме ребят пока просто не диагностируется.
На этой неделе киевляне должны были провести выездной матч против "Тернополя". Но вскоре должны объявить о переносе поединка. Ранее "Будивельник" подал протест на результат матча чемпионата Украиныс "Харьковскими Соколами" – 79:77.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк