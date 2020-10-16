Киевский "Будивельник" за день до старта в чемпионате Украины назначил знаменитого тренера

В пятницу в украинской баскетбольной Суперлиге пройдет сразу пять матчей. В одном из них "Будивельник" примет "Днепр". Причем, для киевлян эта встреча будет не просто премьерой в сезоне 2020/2021, а первой с весны 2018 года. Мы сообщали, что в чемпионате Украины появится еще одна киевская команда.

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Преодолев финансовые проблемы, "Будивельник" заявился в элитный дивизион. Во время занятий в последние недели команду тренировал бывший игрок сборной Украины Леонид Яйло. Однако в четверг вечером руководство клуба назначило нового наставника. Им стал знаменитый литовец Вальдемарас Хомичус.

Об этом сообщили на официальной странице "Будивельника" в Facebook.

В качестве игрока Хомичус становился чемпионом мира-1982 и олимпийским чемпионом-1988. Тренировал несколько российских команд, в 2012-2015 гг. – "Днепр", а последние два сезона работал на родине с коллективом "Алитус Дзукия". Специалисту из Литвы в ближайшее время предстоит знакомиться с командой, в которой есть и несколько легионеров, уже по ходу чемпионата. Яйло будет работать ассистентом Вальдемараса.

Напомним, в Украине запретили проводить соревнования со зрителями.

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Видео: facebook.com/zelenskiy95

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