Команда украинцев пробилась в финал Еврокубка

Монако с Сергеем Гладырем и Звезданом Митровичем переиграло Гран-Канарию в полуфинале

В пятницу вечером определился первый финалист баскетбольного Еврокубка – второго по значимости клубного турнира Старого Света. Представитель чемпионата Франции, Монако, дважды обыграл испанскую Гран-Канарию в полуфинальной серии до двух побед – 82:77 дома и 76:74 в гостях.

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Тем временем, тренер-обидчик сборной России пришел в чемпионат Украины.

Примечательным же для наших любителей баскетбола есть тот факт, что вторым тренером в клубе работает бывший игрок сборной Украины Сергей Гладырь. До этого он пять лет провел в составе Монако в качестве игрока. Президент клуба – также украинец Сергей Дядечко, в свое время владевший БК Донецк. Менеджер Монако – бывший журналист Алексей Ефимов. Главный же тренер – черногорец Звездан Митрович, который 12 лет проработал в Украине с Химиком, Кривбассом, Будивельником и Азовмашем.

Интересно, что во второй встрече Монако вырвал победу на последней минуте, до этого счет был 74:74. А одним из арбитров поединка был украинец Николай Амбросов.

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Соперником команды украинской диаспоры по финалу будет победитель дуэли между российским Униксом и итальянским Виртусом из Болоньи. В серии до двух побед соперники обменялись успехами на своих площадках – 80:76 и 85:81.

Недавно экс-игрок российского клуба жестоко избил и изуродовал девушку.

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Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки Видео: ФБУ

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