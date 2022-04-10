Горькие слезы украинского спорта. Орки лишили жизни детского тренера

В Запорожской области, защищая свою страну, трагически погиб Юрий Немченко

В Запорожской области погиб украинский тренер / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский профессиональный арбитр по баскетболу Юрий Немченко погиб в Запорожской области под Гуляйполем. Оккупанты никого не щадят и просто уничтожают украинских граждан, в том числе и спортсменов.

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Юрий Немченко работал судьей в низших украинских лигах ФБУ, а в свободное от арбитража время тренировал детей в одном из ДЮСШ Запорожья. С первых дней вторжения отправился на фронт защищать свою семью и Украину. В битве за Гуляйполе в родной области получил ранение несовместимое с жизнью. Трагедия случилась еще 31 марта.

У Юрия остались семья и трое детей, меньшему сыну всего 2 года. Вечная память защитнику Украины!

Радивило

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Война в Украине принесла печаль и в дом олимпийского призера Лондон-2012 Игоря Радивилова. В Мариуполе погибли его родные бабушка и дедушка.

Донецкий Шахтер вместе с Олимпиакосом во время товарищеского матча почтили память погибших в Украине детей.