Сектор ангелов. 176 игрушек следили за первым матчем Шахтера в Европе

На стадионе Олимпиакоса провели перформанс в память о погибших во время войны украинских детях

176 игрушек следили за матчем Шахтера / Фото: Коллаж: Сегодня

Донецкий Шахтер провел свой первый матч после начала войны. В рамках благотворительного турне Европой, в Греции Шахтер минимально уступил Олимпиакосу 0:1. Все вырученные средства от дружеского поединка будут переданы на гуманитарную помощь украинцам.

Реклама

На матче провели акцию в память убитых детей во время войны. В специально отведенном секторе места болельщиков заняли игрушки, которые ознаменовали кровавую агрессии России в Украине. Только по официальным данным на момент старта поединка в Украине погибли 176 детей. Именно столько мест заняли игрушки, создав таким образом "сектор ангелов". Смотреть без слез на такой перформанс невозможно.

Реклама

Кроме этого, Шахтер вышел на поле в оригинальной форме. Классические цвета горняков украсили названия городов Украины, которые пострадали от военного вторжения российской армии. Города-герои были нанесены на футболки вместо привычных фамилий игроков.