Новая трагедия в спортивной семье. Погибли родные олимпийского призера

Горе случилось в семье украинского гимнаста Игоря Радивилова. Он потерял бабушку и дедушку в Мариуполе

В Мариуполе погибли родственники Игоря Радивилова

Постоянные беспощадные обстрелы Мариуполя с каждым днем забирают все больше жизней мирных жителей города. Орки убивают даже детей, от рук оккупантов погибла юная гимнастка. Теперь горе коснулось еще одной спортивной семьи. В Мариуполе погибли бабушка и дедушка бронзового призера олимпийских игр Лондон-2012 Игоря Радивилова.

Реклама

Трагическую новость о произошедшем опубликовала жена украинского гимнаста Ангелина, которая также занимается спортивной гимнастикой. Плохую весть супруга Радивилова сообщила на своей странице в Instagram.

Реклама

"Сегодня мы узнали, что бабушка и дедушка моего мужа умерли в Мариуполе. Оплакивать и никогда не забывать", – написала Ангелина Радивилова.

Война не впервые забирает жизнь родственников известных украинских спортсменов. После обстрела Николаевской ОГА под завалами погиб отец олимпийской чемпионки Елены Гладырь.