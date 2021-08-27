Бомба от Мавп: бывший игрок НБА перешел в черкасский клуб

27-летний Родни Первис стал первым легионером клуба из Черкасс в межсезонье

Родни Первис первый легионер Черкасских Мавп в межсезонье / Фото: NBA.com

Американский защитник Родни Первис усилил состав Черкасских Мавп. О подписании 27-летнего баскетболиста сообщает пресс-служба клуба.

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Родни Первис / Фото: БК "Черкасские Мавпы"

Атакующий защитник стал первым легионером Мавп в этом межсезонье. В свое время он успел поиграть в NCAA, где пересекался на баскетбольной площадке со звездой Оклахома Сити и сборной Украины Святославом Михайлюком, являющимся воспитанником Черкасских Мавп.

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Первис является воспитанником университета Коннектикута. В последнем сезоне в NCAA Первис в среднем за игру набирал 13,8 очка (37,2% с игры, 34,1% трехочковых), 3,1 подбора, 2,5 передачи.

Баскетболист не был выбран на драфте НБА-2017. После этого попал в фарм-клуб "Орландо Мэджик" – "Лейкленд Мэджик". В сезоне 2017/18 дебютировал в НБА. На счету Родни 6,0 очка, 1,7 подбора, 1,1 передачи в среднем за 16 матчей в сильнейшей лиге мира.

Последней командой Родни была польская Вилски Щецин, где он играл в элитном дивизионе и в среднем набирал 9,3 очка, 3,0 передачи, реализуя 46,9% бросков с игры, 54,5% трехочковых.