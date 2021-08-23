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Покинул Украину: Коломойский-младший перешел в хорватский клуб

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 августа, 20:01
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Став чемпионом Украины в составе БК Днепр, Грегори Коломойский решил сменить обстановку и перейти в хорватскую Премьер-лигу
Грегори Коломойский
Грегори Коломойский / Фото: Facebook

Сын известного бизнесмена Игоря Коломойского – Грегори, в новом сезоне будет будет защищать цвета хорватского баскетбольного клуба Соник-Пунтамика, сообщает Eurobasket.com.

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22-летний защитник подписал годичный контракт на предстоящий сезон 2021/22.

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Новый клуб Коломойского-младшего выступает в элитном дивизионе и в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате Хорватии, проиграв в четвертьфинале плей-офф Горице.

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Напомним, что Грегори окончил Кливлендский университет в 2019 году, где играл в университетской команде по баскетболу.

В феврале этого же года он подписал первый профессиональный контракт с израильской командой "Маккаби", за которую выступал полгода и стал серебряным призером чемпионата Израиля.

В сентябре 2019 года Грегори подписал контракт с БК Днепр, который принадлежит его отцу Игорю Коломойскому. В составе днепрян 22-летний защитник стал чемпионом Украины сезона 2019/20, сыграв 17 матчей, в среднем за матч набирая 1,6 очков, 0,7 подборов и 0,2 передачи.

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