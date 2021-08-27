Бомба від Мавп: колишній гравець НБА перейшов у черкаський клуб

27-річний Родні Первіс став першим легіонером клубу з Черкас у міжсезоння

Родні Первіс перший легіонер Черкаських Мавп в міжсезоння / Фото: NBA.com

Американський захисник Родні Первіс підсилив склад Черкаських Мавп. Про підписання 27-річного баскетболіста повідомляє пресслужба клубу.

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Родні Первіс / Фото: БК "Черкаські Мавпи"

Атакуючий захисник став першим легіонером Мавп у це міжсезоння. Свого часу він встиг пограти в NCAA, де перетинався на баскетбольному майданчику із зіркою Оклахома Сіті і збірної України Святославом Михайлюком, що є вихованцем Черкаських Мавп.

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Первіс є вихованцем університету Коннектикуту. В останньому сезоні в NCAA Первіс у середньому за гру набирав 13,8 очка (37,2% з гри, 34,1% триочкових), 3,1 підбирання, 2,5 передачі.

Баскетболіст не був вибраний на драфті НБА-2017. Після цього потрапив у фарм-клуб Орландо Меджік – Лейкленд Меджік. У сезоні 2017/18 дебютував у НБА. На рахунку Родні 6,0 очок, 1,7 підбирання, 1,1 передачі в середньому за 16 матчів у найсильнішій лізі світу.

Останньою командою Родні була польська Вілскі Щецин, де він грав в елітному дивізіоні і в середньому набирав 9,3 очки, 3,0 передачі, реалізуючи 46,9% кидків із гри, 54,5% триочкових.