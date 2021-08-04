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Олімпіада 2020 в Токіо

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Всі, хто доплив – герої. На Олімпіаді відбувся нічний марафон за участю українки

Олена Павлова Олена Павлова
4 серпня, 09:31
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На Олімпійських іграх в Токіо відбулися змагання в марафонському плаванні на відкритій воді на дистанції 10 км, де свою витривалість показала й українка Христина Панчішко
Христина Панчішко в токійських водах
Христина Панчішко в токійських водах / Фото: Reuters

Заплив у водах акваторії морського парку Одайба стартував о 6:30 за токійським часом, а для України взагалі вийшов нічним. Українка Панчішко з результатом 2.07.35,1 посіла 22-е місце. Але на цій марафонській дистанції для багатьох головне – допливти до фінішу.

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Золоту медаль в 10-кілометровій гонці виграла Ана Марсела Кунья з Бразилії, яка випливла з двох годин – 1:59.30,8 секунди. І лише секунду на такій довгій дистанції їй поступилася Шарон ван Раувендал з Нідерландів – 1:59.31,7.

Нагадаємо, що у 2005 році Міжнародний олімпійський комітет включив плавання на 10 км в програму Олімпійських ігор. Дебют марафонського плавання відбувся на Олімпіаді-2020 на Пекіні.

В тренді

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
25
29
22
76
3
flag Японія ЯпоніяJP
20
7
12
39
4
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
16
35
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
14
18
15
47
6
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
8
22
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
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Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
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