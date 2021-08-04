Все доплывшие – герои. На Олимпиаде прошел ночной марафон с участием украинки

На Олимпийских играх в Токио прошли соревнования в марафонском плавании на открытой воде на дистанции 10 км, где свою выносливость показала и украинка Кристина Панчишко

Кристина Панчишко в токийских водах / Фото: Reuters

Заплыв в водах акватории морского парка Одайба стартовал в 6:30 по токийскому времени, а для Украины и вовсе получился ночным. Украинка Панчишко с результатом 2.07.35,1 заняла 22-е место. Но на этой марафонской дистанции для многих главное – доплыть до финиша.

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Золотую медаль в 10-километровой гонке выиграла Ана Марсела Кунья из Бразилии, которая выплыла из двух часов – 1:59.30,8 секунды. И всего секунду на такой длинной дистанции ей уступила Шарон ван Раувендал из Нидерландов – 1:59.31,7.

Напомним, что в 2005 году Международный олимпийский комитет включил плавание на 10 км в программу Олимпийских игр. Дебют марафонского плавания состоялся на Олимпиаде-2020 в Пекине.

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Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

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