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Тепер повний комплект медалей! Плавчиня Мерешко взяла срібло Паралімпіади-2020

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 серпня, 11:49
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29-річна українка здобула другу медаль в Токіо-2020. Цього разу їй зовсім трохи не вистачило до золота
Єлизавета Мерешко на Паралімпіаді-2020 на Токіо
Єлизавета Мерешко на Паралімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко завоювала срібну нагороду на Паралімпійських іграх у Токіо.

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У фіналі запливу комплексним стилем на дистанції 200 метрів у класі SM6 вона показала час 2:58.04, поступившись чемпіонством британській спортсменці Саммерс-Ньютон, що встановила світовий рекорд.

Це дев'ята медаль збірної України на Паралімпійських іграх у Токіо. У нашій скарбничці 1 золото, 6 срібних медалей і 2 бронзові.

Для самої Мерешко це сьома нагорода Паралімпіад. У Ріо-2016 вона виграла 5 золотих медалей і 1 бронзову. Таким чином у Єлизавети тепер є повний медальний комплект Ігор.

Нагадаємо, що вчора Єлизавета Мерешко завоювала золоту нагороду на Паралімпійських іграх в Токіо. Українська плавчиня у фіналі запливу на дистанції 50 метрів вільним стилем встановила олімпійський рекорд 33.11 сек.

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Першу золоту медаль на Паралімпіаді-2020 виграла плавчиня Єлизавета Мерешко
Першу золоту медаль на Паралімпіаді-2020 виграла плавчиня Єлизавета Мерешко / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 25 серпня, на Паралімпіаді-2020 у Токіо збірна України завоювала 8 медалей. Сьогодні другий день змагань на Паралімпійських іграх, які триватимуть до 5 вересня.

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