Перший день Паралімпіади-2020: всі медалі українських спортсменів

Збірна України успішно стартувала на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. На рахунку українських спортсменів 8 медалей

Фехтувальниця Євгенія Бреус виграла першу медаль для збірної України на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

У середу, 25 серпня, на Паралімпіаді-2020 у Токіо збірна України завоювала 8 медалей. В активі українців 1 – золота, 5 – срібних, 2 – бронзові медалі. З повним списком медалістів можна ознайомитись в матеріалі сайту.

ВСІ МЕДАЛІСТИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ 25 СЕРПНЯ

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Золото (1)

Єлізавета Мерешко (жінки, плавання 50 м. Вільний стиль S-6)

Срібло (5)

Антон Коль (чоловіки, плавання 100 м на спині, С-1)

(чоловіки, плавання 100 м на спині, С-1) Яків Кріпак (чоловіки, плавання 50 м вільний стиль, S10)

(чоловіки, плавання 50 м вільний стиль, S10) Олексій Вірченко (чоловіки, плавання 100 м батерфляй, S13)

(чоловіки, плавання 100 м батерфляй, S13) Артем Манько (чоловіки, фехтування, шабля категорія А)

(чоловіки, фехтування, шабля категорія А) Олена Федота (жінки, фехтування, шабля категорія B)

Бронза (2)

Анна Гонтар (жінки, плавання 50 м. Вільний стиль S-6)

(жінки, плавання 50 м. Вільний стиль S-6) Євгенія Бреус (жінки, фехтування, шабля категорія А)

Нагадаємо, що першу медаль для збірної України завоювала фехтувальниця Євгенія Бреус. У сутичці за бронзу вона була сильнішою за спортсменку з Угорщини.

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Першу медаль на Паралімпіаді-2020 завоювала Євгенія Бреус / Фото: Reuters

Потім плавець Антон Коль здобув срібну медаль у плаванні на дистанції 100 метрів.

Антон Коль срібний медаліст Паралімпіади-2020 / Фото: Getty Images

А перше золото принесла прапороносець збірної України Єлізавета Мерешко! Українська плавчиня у фіналі запливу на дистанції 50 метрів вільним стилем встановила олімпійський рекорд 33.11 сек.