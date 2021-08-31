Дует українських плавців завоював золото і бронзу в одному запливі!

Ударно пропливли українські плавці на дистанції 50 метрів. В активі наших спортсменів відразу дві медалі – золота і бронзова

Андрій Трусов завоював золото на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

У фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем (клас S7) взяли участь два паралімпійці з України. Обидва наших спортсмени були претендентами на медаль вищої проби.

Реклама

Але на дистанції 50 метрів не було рівних нашому мультимедалісту Андрію Трусову, який лідирував в запливі від прапорця до прапорця. Українець показав час 27.43 і виграв золоту медаль для України.

Євген Богодайко відстав від Андрія на 0.56 сек, пропустивши на друге місце колумбійця Карлоса Запату. В активі нашого другого спортсмена бронзова нагорода.

Тепер на рахунку українських паралімпійців 60 медалей – 13 золотих, 30 срібних і 17 бронзових.

Реклама

Слідкуйте за Медальним заліком Паралімпіади-2020