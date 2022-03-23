Найкраща тенісистка світу завершила кар'єру у 25 років – причина

Австралійка Ешлі Барті стала лише другою в історії тенісу, хто залишив спорт, перебуваючи на першому місці в рейтингу WTA

Ешлі Барті заробила на корті більше 20 млн доларів / Фото: Instagram

Трикратна переможниця турнірів "Великого шолома", перша ракетка світу Ешлі Барті оголосила про завершення кар'єри.

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Австралійській тенісистці всього 25 років і зараз вона посідає перше місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

"Теніс втілив усі мої мрії і навіть більше. Але у мене більше не залишилося сил грати. Я дала такому чудовому виду спорту, як теніс, все, що могла. Вважаю, що зараз слушний момент постаратися досягти інших цілей", – прокоментували Барті своє рішення.

Досягнення Барті

У 2019 році Ешлі Барті виграла Ролан Гаррос, у 2021-му – Вімблдон, у 2022-му – Відкритий чемпіонат Австралії.

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На Олімпіаді-2020 виборола бронзову медаль у міксті.

За свою кар'єру виграла 15 турнірів WTA і заробила 21,6 млн. доларів.

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Друга в історії

Ешлі Барті стала другою спортсменкою в історії, яка завершила кар'єру у статусі першої ракетки світу.

Першою тенісисткою, яка це зробила, була бельгійка Жюстін Енен. Вона оголосила про завершення кар'єри у 2008 році.