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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Хто з українських тенісисток підкорить Олімп. Стаховський зазирнув у майбутнє

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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27 січня, 08:41
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Один із найкращих тенісистів в історії України Сергій Стаховський висловився про перспективи Еліни Світоліної та Марти Костюк
Сергій Стаховський вірить у успіх українських тенісисток
Сергій Стаховський вірить у успіх українських тенісисток / Фото: Колаж: Сьогодні

Декілька тижнів тому Сергій Стаховський оголосив про завершення тенісної кар'єри. Тепер уже екс-перша ракетка України, як експерт, оцінив потенціал кращих українських тенісисток.

"У тенісі взагалі немає нічого постійного. Звичайно, хотілося б, щоб перемога (на Australian Open 2022) дісталася Еліні Світоліної. Вона яскрава спортсменка зі своєю грою, яка довго тримається вгорі рейтингу". Еліна гідна бути першою ракеткою світу. І найбільше хочеться, щоб вона вже нарешті виграла Великий шолом. Але це не так просто.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото: Reuters

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Марта Костюк – майбутнє українського тенісу. Не здивуюсь, якщо через пару років ми побачимо її на перших рядках рейтингу. А може, вже й цього сезону.

Марта Костюк
Марта Костюк

Намагаюся стежити за матчами українських тенісисток, але через велику різницю у часі між Європою та Австралією встигаю лише на матчі, які йдуть у першій половині дня", – цитує Стаховського folga.com.ua.

Зазначимо, що виступи українських тенісисток на Відкритому чемпіонаті Австралії 2022 року не порадували вболівальників. Обидві спортсменки вилетіли з турніру у третьому колі змагань.

Сам Стаховський після завершення активної кар'єри обрав три напрями, якими займатиметься в майбутньому.

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Головний патріот українського тенісу
Головний патріот українського тенісу / Фото: Колаж: Сьогодні

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