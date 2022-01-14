Посилав російські ЗМІ та їздив до АТО: легендарний спортсмен завершив кар'єру

Український тенісист Сергій Стаховський виграв вісім титулів і заробив 5,5 млн доларів призових

Головний патріот українського тенісу / Фото: Колаж: Сьогодні

Сергій Стаховський не пройшов кваліфікацію Australian Open та оголосив про завершення кар'єри у 36 років.

"Подорож у тисячу матчів починається з одного удару. Дякую, тенісе, все було по-справжньому", – написав Стаховський у Instagram.

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Стаховський-тенісист

Народився 6 січня 1986 року. Переможець восьми турнірів ATP (чотири – в одиночному розряді); фіналіст юніорського турніру "Великого шолома" у одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США-2004).

За свою кар'єру заробив 5,5 млн доларів призових.

Сергій Стаховський / Фото: Великий теніс України

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Стахівський-патріот

Після окупації Криму та початку війни на Донбасі відмовився давати інтерв'ю російським ЗМІ. "Брехати треба менше", – заявив Сергій прямо в обличчя журналістам.

Стаховський не їздив на турніри до Росії, натомість регулярно бував у зоні АТО та допомагав фінансово українським військовим.