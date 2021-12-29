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В Україну дорогу закрито: Стаховський виніс вирок Тимощуку та Ракицькому

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
29 грудня, 20:03
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Український тенісист Сергій Стаховський висловив свою думку щодо футболістів Анатолія Тимощука та Ярослава Ракицького, які поїхали до Росії
Ракицький і Тимощук вибрали кар'єру в Росії
Ракицький і Тимощук вибрали кар'єру в Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Тимощук після завершення кар'єри працює у Зеніті тренером, а Ракицький є основним гравцем російської команди.

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"У мене добрі стосунки з Тимощуком, ми часто спілкуємось. Це було його рішення.

Він розумів, що це дорога в один бік. Досі спілкуюся з ним, він усе розуміє та знає, що в Україну йому дорога закрита. Його історія з іконами? Я навіть не знаю, гадки не маю", – розповів Стаховський.

Анатолій Тимощук на тренуванні Зеніту
Анатолій Тимощук на тренуванні Зеніту / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

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Тенісист виправдовує вибір Тимощука тим, що у Санкт-Петербурзі його люблять через те, як він виступав у Зеніті.

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"Він ніде не бухав, постійно був професіоналом, він спілкувався з фанатами. Тому я розумію, чому він туди поїхав. Але в Україні трапилося таке ставлення до нього, він розумів, на що він іде", – додав Сергій.

А ось вчинку Ракицького Стаховський виправдання не знайшов.

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"З Ярославом Ракицьким ніколи не спілкувався і, мабуть, не хочу. Тому що він із Шахтаря, це логічно. Плюс він поїхав грати до Росії.

Розумію, що він дуже класний футболіст, його не вистачає у складі збірної України. Але він зробив свій вибір і він несе за нього відповідальність", – заявив Стаховський.

Ярослав Ракицький
Ярослав Ракицький / Фото: Getty Images

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