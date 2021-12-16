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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Аби не вигнали з Росії. Український футболіст погоджується на зниження зарплати

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 грудня, 20:08
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Ярослав Ракицький з 2019 року виступає у складі Зеніту і має намір продовжити контракт із петербурзьким клубом
Ярослав Ракицький
Ярослав Ракицький / Фото: Getty Images

Захисник пітерського Зеніту Ярослав Ракицький готовий вдатися до погодитися на зниження зарплати, щоб підписати новий контракт.

За нинішньою угодою колишній гравець збірної України отримує близько 2,5 мільйона євро на рік. Зеніт поки не розпочав переговори з гравцем про нову угоду, повідомляє Metaratings.ru.

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Нагадаємо, Ракицький перейшов до Зеніту із Шахтаря на початку 2019 року. У складі петербурзького клубу захисник став триразовим чемпіоном Росії, дворазовим володарем Суперкубку та володарем Кубка РФ. Провів 107 матчів, забивши сім голів та зробивши 11 результативних передач. Його поточний контракт спливає влітку 2022 року.

При цьому після переходу до РПЛ Ракицький перестав викликатися до збірної України і нарешті оголосив про завершення своєї кар'єри у ній.

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