Повний розгром! Перша ракетка України залишила Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила свої виступи у рамках відкритого чемпіонату Австралії

Світоліна завершила виступи на Australian Open / Фото: Reuters

У матчі третього раунду Australian Open Еліна Світоліна (№17 у рейтингу WTA) зустрічалася з екс-першою ракеткою світу Вікторією Азаренко (№25 у рейтингу WTA) з Білорусі.

Поєдинок одразу не задався українці. Еліна дуже сильно нервувала і, як результат, припускалася непробачних помилок.

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Перший сет українка програла з "бубликом" – 0:6, а другий поступилася білорусці з рахунком 2:6.

Вікторія Азаренко залишається непереборним суперником для Світоліної. Українка вп'яте поспіль програла білоруській тенісистці.

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Зазначимо, що Еліна Світоліна за всю свою професійну кар'єру жодного разу не пробивалася у фінал турніру серії Великого шолома.

Азаренко два роки поспіль ставала чемпіонкою Australian Open (2012, 2013). У наступному колі білоруска зустрінеться з переможницею матчу між Барборою Крейчиковою та Оленою Остапенко.

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Australian Open. Третє коло

Еліна Світоліна (Україна) – Вікторія Азаренко (Білорусь) – 0:6, 2:6

Нагадаємо, у матчі другого кола Australian Open суперницю Світоліною відвезли з корту на інвалідному візку. Француженка Армоні Тан не змогла закінчити матч через травму литкового м'яза.