Суперницю Світоліної забрали з корту на інвалідному візку (відео)

Перша ракетка України потрапила до третього раунду Australian Open – її опонентка француженка Армоні Тан не змогла дограти матч через травму

Суперницю Світоліної підкосила травма / Фото: Reuters

Армоні Тан (№107 WTA) не змогла закінчити матч другого кола Відкритого чемпіонату Австралії проти Еліни Світоліної (№17 WTA) – француженка китайського походження знялася через травму литкового м'яза за рахунку 6:3, 5:7, 5:1 на користь українки.

Ближче до завершення матчу Тан вже не могла нормально подавати. Суддя звернувся до неї: "Армоні, якщо ти не можеш продовжувати... Ти лише ускладниш травму, якщо продовжиш".

Реклама

Урешті Тан достроково завершила поєдинок проти Світоліної і не змогла самостійно залишити корт – її всю у сльозах відвезли на візку.

Реклама

За вихід до третього раунду Australian Open Еліна Світоліна заробила 159 202 долари призових. Наступною її суперницею в Мельбурні в п'ятницю буде колишня перша ракетка світу – білоруска Вікторія Азаренка, яка раніше подолала швейцарку Гіль Белен Тайхман – 6:1, 6:2.

Реклама

Раніше ми писали, що мільйонерка з українського тенісу у депресії. Після поразки в першому раунді Australian Open Даяна Ястремська зізналася, що її відвідують думки про завершення кар'єри.