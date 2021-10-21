І варто було їхати? Українки безвольно вилетіли з турніру в Москві

Незважаючи на негативне ставлення громадськості, українські спортсмени продовжують їздити на змагання до Росії. Цього разу заробляти до Москви вирушили тенісистки

Даяна Ястремська програла уже в першому колі / Фото: Reuters

Леся Цуренко, Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська брали участь в Кубку Кремля, але ніхто з них не зміг пробитися далі другого кола.

Першою ракетку зачохлила Ястремська, яка поступилася вже в першому раунді росіянці Ганні Калинській – 6:7(5), 4:6.

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Калініна змогла пробитися до другого кола, обігравши переможницю Кубка Кремля-2018, але далі її не пустила інша росіянка Катерина Александрова – 4:6, 1:6.

Цуренко пробилася в основну сітку через кваліфікацію і в першому колі здолала китаянку Сінвень Жен, але у другому колі програла 35-й ракетці світу Маркеті Вондрусовій – 3:6, 3:6.

Якщо вже їхати до Росії, то потрібно хоч виступити гідно, а не програти росіянкам з другої сотні рейтингу, як це примудрилася зробити Ястремська.