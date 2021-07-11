11 липня 22:00
Італія --
Англія --
11 липня 03:00
Бразилія 0
Аргентина 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Видовищно і впевнено! Український каратист побив усіх на чемпіонаті Європи

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 липня, 09:32
Копіювати лінк
Українець Владислав Фостенка став переможцем першого Відкритого чемпіонату Європи з карате кіокушинкай
Ось так Фостенко перемагав у фіналі
Ось так Фостенко перемагав у фіналі / Фото: Instagram

У Болгарії завершився перший Відкритий чемпіонат Європи SENSHI (карате кіокушинкай). І у нас є трофей! Чемпіоном став українець Владислав Фостенка, який у видовищній сутичці переміг у фіналі француза Аміруша Філалі у ваговій категорії 90 кг.

Читайте також: Карате в Україні: правда і міфи, цегла та пояси, плюс рейтинг кінобійців

Карате кіокушинкай – надзвичайно видовищний вид спорту. Спортивні поєдинки (куміте) проводяться в повний контакт без захисного спорядження (шоломів, рукавичок, протекторів). Єдине обмеження – заборона ударів в голову руками. Повноконтактні бої, насичені високими ударами ногами та потужними ударами руками, незмінно привертають на змагання велике число глядачів.

карате
Копіювати лінк
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на: Трансляція
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти