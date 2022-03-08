Загадковий букет отримала у США перша олімпійська чемпіонка України

Легенда українського спорту вийшла до магазину та знайшла на ганку свого будинку букет. Імені відправника на ньому не було

Квіти від невідомого для першої олімпійської чемпіонки України Оксани Баюл / Фото: Колаж: Сьогодні

Повернувшись із донькою з магазину, перша золота медалістка Олімпіади в історії України Оксана Баюл знайшла біля порога свого будинку букет квітів. Поруч із жовтими квітами у жовтому горщику, лежала візитівка Яроша синьо-жовта листівка зі словами підтримки України.

При цьому ім'я дарувальника не вказано. Про що у своєму Instagram повідомила Байл:

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"Ми були в магазині. І хтось купив для нас це. Але ми гадки не маємо, від кого квіти. Дякую, дякую люди!".

Баюл, яка взяла "золото" у 1994 році, після того успіху в Ліллехаммері переїхала жити до США.

Фігуристка захоплюється мужністю українського народу, який люто бореться із російськими окупантами. Ось що вона написала у перші дні війни:

"Мої думки з українцями, мене просили дати кілька інтерв'ю, але я вважаю, що новини мають продовжувати фокусуватися на тому, що відбувається на землі – на трагедії, яка розбила наші серця, та на мужності українського народу!!! Я не експерт з зовнішньої політики, тому залишу аналіз людям розумнішим за мене. Слава Україні. Героям слава!"

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Дивіться, як Баюл виграла Олімпіаду-1994