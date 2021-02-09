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Ярослава Магучіх стала обличчям кампанії Provoke XT для Puma

9 лютого, 10:45

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Срібний призер чемпіонату світу зі стрибків у висоту знялася у захоплюючому відео

Срібний призер чемпіонату світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх знялася у захоплюючому відео, яке розкриває красу стрибків у висоту, а також важку підготовку як передумову успіху.

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Неперевершені ззовні і заряджені зсередини, Provoke XT від Puma безперечно один з найбільш динамічних жіночих силуетів 2021. Створені для палких тренувань, ці кросівки буквально кидають виклик стандартам класичного спортивного дизайну яскраво демонструючи те, що більше не потрібно обирати між функціональністю і привабливим зовнішнім виглядом.

Provoke XT були створені для жінок, які не бояться ризикувати і завжди досягають поставленої мети. Саме тому абсолютно логічним кроком було запрошення видатної української легкоатлетки, срібної призерки Чемпіонату світу зі стрибків у висоту та бренд-амбасадора PUMA Ярослави Магучіх стати обличчям кампанії Provoke XT в Україні.

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Краса, закута в міць і цілеспрямованість, що долає всі перешкоди на своєму шляху і досягає найвищої мети. Саме такими словами можна описати Ярославу і саме ці слова підкреслюють суть Provoke XT.

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Гаразд, гарно сказано, але що із технологіями?

Даємо вичерпну відповідь.

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Provoke XT – це агресивна геометрична проміжна підошва, спеціальна підтримка із термопластичного поліуретану (TPU), що не деформується, надає стопі додаткової стабілізації під час інтенсивних тренувань та є досить вишуканим дизайн-елементом. І все це приправлене божественним монохромом. Звучить нескромно? Можливо. Але це саме те, що ви отримаєте, відкриваючи коробку з новенькими Provoke XT.

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