У запеклому бою під Маріуполем загинув український спортсмен

Юрій Лучечко віддав своє життя за Україну / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Захищаючи Маріуполь від російських загарбників, загинув 23-річний спортсмен зі Львівщини Юрій Лучечко. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України на своїй сторінці у Facebook.

"У спортивній сім'ї знову непоправна втрата: у запеклому бою під Маріуполем загинув пауерліфтер із Львівщини.

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 23-річний спортсмен Юрій Лучечко.

З раннього віку юнак займався пауерліфтингом, був призером численних змагань, а потім змінив штангу на автомат та до останнього захищав рідну землю. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним для близьких.

Юрію, у наших серцях ти назавжди залишишся живим, адже Герої не вмирають. Світла пам'ять!

Помстимося за кожного!

Згадаймо всіх українців, які віддали життя, всіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей хвилиною мовчання", – йдеться в повідомленні міністерства.