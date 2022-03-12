Українська гімнастка розповіла про 15 днів пекла: "У мене трясуться руки"

Вікторія Мазур спить із дитиною у ванні, із сиренами бігає у підземний паркінг. "Цей страх не описати"

Вікторія Мазур розповіла про те, як переживає війну / Фото: Reuters, Instagram

Багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи з художньої гімнастики Вікторія Мазур розповіла у Instagram, що переживає з початку військової агресії російських військ проти України.

15 днів пекла! Сказати, що я відчуваю, нічого не сказати, у мене навіть немає підходящих слів… Всі ці дні я молюся за кожну близьку мені людину, за Україну і звичайно за свою сім'ю.

Зараз я перебуваю в Києві, всі дні сплю з дитиною у ванній, подалі від вікон. У підземному паркінгу теж підготовлений матрац та ковдра для мого сина.

Зараз я пишу під час чергової повітряної тривоги, у мене трясуться руки і сльози котяться струмком, побачивши, як летять ракети. Цей страх не описати, ти на межі. Будь ласка, зупиніть війну! Наш народ страждає та гинуть мирні жителі, а найголовніше діти, заради яких ми живемо. Стоп війні!

Мазур народилася у Луганську. В інтерв'ю Спорт Сьогодні у 2017 році Вікторія розповідала, що після окупації частини Донецької та Луганської областей три місяці не знала, чи живі її батьки.

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"У 2014 році, коли це все якраз почалося на Донбасі, було дуже важко. Тоді з мамою не було зв'язку місяці три точно. Я не розуміла: живі у мене батьки чи ні. Але коли з'явився зв'язок, більш-менш усе налагодилося" .

У 2019 році у Вікторії Мазур народився син Олександр.