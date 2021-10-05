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Впоралися без Беленюка. Українці завоювали дві медалі на чемпіонаті світу з боротьби

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 жовтня, 22:09
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У столиці Норвегії з 2 по 10 жовтня проходить чемпіонат світу-2021 з боротьби. Українську команду на світовому форумі представлять 30 атлетів
Магомед Закарієв і Олександра Хоменець завоювали бронзові нагороди чемпіонату світу-2021 з боротьби
Магомед Закарієв і Олександра Хоменець завоювали бронзові нагороди чемпіонату світу-2021 з боротьби / Фото: Асоціація спортивної боротьби України

Збірна України вирушила на чемпіонат світу без олімпійських медалістів. Залишилися вдома чемпіон Ігор-2020 Жан Беленюк, срібний призера Олімпіади-2020 Парвіз Насибов. Також не вирушили на змагання бронзові медалістки Олімпійських ігор Алла Черкасова та Ірина Коляденко.

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Сьогодні українці завоювали перші медалі на чемпіонаті світу. Дебютну нагороду для України виборов 24-річний одесит Магомед Закарієв у ваговій категорії до 97 кг.

У поєдинку за бронзу Закарієв здолав Олександра Гуштина з Білорусі – 9:3.

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Ще одна бронзова медаль в активі української борчині Олександри Хоменець , яка виступала у ваговій категорії до 55 кг.

Додамо, що на чемпіонаті світу-2021 в Осло розіграють 30 комплектів нагород: по десять в кожному з видів – греко-римській боротьбі, в якій змагаються тільки чоловіки, і вільної – чоловічої та жіночої. Україна буде представлена у всіх 30 дисциплінах: по одному спортсмену в кожній.

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Дивіться відео 1/4 фіналу, в якому Магомед Закарієв переміг віце-чемпіона Європи Сулеймана Караденіза з Туреччини.

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