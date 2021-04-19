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Спікери Sports Talk Club обговорять популярність жіночого спорту

19 квітня, 14:37

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22 квітня в 15:00 у PM Hall пройде Sports Talk Club, організований компанією Parimatch у рамах проєкту PM Education

Цього разу зустріч експертів буде присвячена вивченню попиту на спортивні події з боку жіночої аудиторії.

Спікерами Sports Talk Club стануть генеральний менеджер жіночого англійського футбольного клубу Leicester City Jade Morgan, телеведуча, інфлюенсер і благодійниця Олександра Лобода і віцечемпіонка світу з баскетболу 3х3, менеджер жіночого баскетбольного клубу "Будівельник" Євгенія Спітковська.

Експерти обговорять тренд останніх років, який пов'язаний зі стрімким зростанням популярності жіночих командних видів спорту. Згідно з останніми опитуваннями в Англії, понад 40% дівчат у віці 16-34 років хочуть грати у футбол. Чемпіонат світу з регбі серед жінок дивилися 33,9 мільйона глядачів. За даними Nielsen, 56% аудиторії були чоловіками, що руйнує стереотип про небажання чоловіків дивитися жіночі види спорту. Цей тренд бачать і компанії, завдяки чому спонсорські контракти в жіночому спорті зросли в кілька разів за останні роки.

Parimatch, як меценат спорту №1 в Україні, підтримує цей напрямок. Будучи представником офіційного бізнесу, бренд першим в країні отримав ліцензію на ведення букмекерської діяльності і тепер планує збільшити підтримку спорту.

Щоб взяти участь у Sports Talk Club, необхідно зареєструватися за посиланням https://forms.gle/AVa9RxxBftBoeeor5

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спорт жінки Parimatch Sports Talk Club
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