Шик по-російськи: у ректора спортивного університету знайшли золотий унітаз

У російському спорті новий скандал. Ректор Смоленського держуніверситету спорту та члена правління Федерації біатлону Смоленської області Георгій Грец попався на розтраті державних коштів

Георгій Грец попався на розкраданні державних грошей / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчий комітет РФ проводить слідчі дії стосовно Греца.

За даними слідства, він оплачував облаштування власного будинку з бюджету ВНЗ і навіть майнив криптовалюту у приміщеннях університету.

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Збиток державі лише за витратами електроенергію оцінюється в 5 мільйонів рублів.

У заміському будинку ректора виявили позолочений унітаз, картини із зображенням Греца, ніж зі свастикою, копію шапки Мономаха та велику суму грошей готівкою.

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Будинок Греця. Фото: УФСБ РФ

Радянський спорт повідомляє, що за останні півтора роки – це вже четверта гучна справа стосовно великих спортивних чиновників РФ.

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На цей час ізольовані від суспільства колишній президент СБР та колишній голова ЦСП Олександр Кравцов, колишній заступник міністра спорту Геннадій Альошин та чинний голова трьох федерацій (синхронного плавання, стрибків у воду та водного поло) Олексій Власенко.